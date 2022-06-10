內地對網劇發放行政許可　為行業設置准入門檻

國家廣播電視總局本月正式對網劇發放行政許可，包括網絡劇、網絡微短劇、網絡電影、網絡動畫片等國產重點網絡劇片於網上播出時，將使用統一的標記。有專家認為，新規為行業設置准入門檻，將加速推進網絡影視創作步入精耕細作階段。

中國網絡視聽行業迅速發展，根據產業研究顧問公司今年4月發布的數據，去年內地共上線233部網絡劇，佔總體劇集數量的68.3%。去年播映指數前50名劇集中，就有30部是網劇。新增的網劇發行許可證分為網絡劇發行許可證和網絡電影發行許可證，均由國家廣電總局發出。通知規定網劇播出時，發行許可證號需固定顯示於節目片頭的顯著位置。

西北民族大學新聞傳播學院副教授張輝剛認為，網劇行業發展良莠不齊，發放行政許可非常有必要。一些粗製濫造的網劇對於尚未形成完全認知能力的青少年，容易形成錯誤的價值引導。西影傳媒副總經理、西影視頻總製片人劉旭稱，發放行政許可給播出平台和影片製作方提出了更高要求，影視機構更應把網絡視聽作品的社會效益放在首位，表達積極向上的主題。