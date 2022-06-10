酒吧群聚累計29人染疫　料數字續增

北京市的本土疫情再起，周五（10日）召開的疫情防控工作記者會上指出，當日至下午3時新增21宗本土感染個案，當中不少涉及天堂超市酒吧聚集性疫情。另在上海，周五暫新增本土社會面4宗確診和2宗無症狀感染，患者已送至定點醫療機構隔離治療或醫學觀察。

北京周五新增的感染個案中，朝陽區6宗佔最多，其次是昌平區4宗，其他多區亦有零星個案，均為隔離觀察人員。周四至周五下午3時期間，累計有29名感染者涉及天堂超市酒吧疫情，分布在12區，其中26人曾在周一至周二（6至7日）到過該酒吧，1人是酒吧員工，餘下2人為酒吧客人的密切接觸者。酒吧疫情至今已判定4,402名密切接觸者及52名次密切接觸者，均已落實管控措施。

會上指出，由於酒吧人員密集，訪客構成複雜，且存在未按規定掃碼、測溫、查驗核酸檢測無感染證明的情況，增加疫情防控難度，預計該酒吧訪客及其密切接觸者未來可能染疫。另因應疫情變化，北京經濟技術開發區文化和旅遊行業周四（9日）起，將動態實施社會面防控措施，恢復經開區旅行社經營市民在京團隊旅遊業務。