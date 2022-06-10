TikTok高層無產假言論惹眾怒　英公司爆離職潮

內地短片平台抖音國際版TikTok在英國的公司，近日傳出因中英兩地員工存在文化衝突，引發數十名當地員工集體辭職。據報道，雙方衝突的觸發點，除因一名從中國母公司派往當地的高層早前發表「不認為公司應該提供產假」的言論外，又涉及加班和販賣「山寨貨」等問題。

去年10月，新成立的電商業務TikTok Shop在英國推出。今年較早前，來自母公司字節跳動的一名高層到倫敦考察，在開會時表示作為資本家，他不認為企業應提供產假，言論引發眾怒。當地員工又不滿經常每天工作超過12小時；員工通宵或在假期工作獲表揚，相反正常休假的員工重回崗位時可能失去客戶或被降級。此外，該平台向當地和中國的廉價製造商採購和銷售低成本的山寨產品，也遭知名品牌詬病。

事件發酵後，TikTok倫敦公司已更換發表爭議言論的高層，指公司政策明確給予員工有薪產假，將調查其他針對該平台的指控。據悉，自去年8月TikTok Shop在英國推出以來，在倫敦的電商團隊至少有20人離職，佔總人數約一半。