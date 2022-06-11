美防長印太戰略演說　強調不支持台獨

第19屆香格里拉對話周五（10日）在新加坡開幕，美國國防部長奧斯汀會於周六（11日）上午發表美國印太戰略演說。奧斯汀表示，印太地區將是美國大戰略的中心，提及俄烏戰火、北韓核導等威脅，並重點談及中國。他批評大陸在東海和南海的海洋主張引起爭議，又強調對台政策不變，不支持台獨。

對於海洋主權爭議，奧斯汀提到引伸政治干預、經濟脅迫或海上惡意騷擾等問題，強調美軍會維持在印太地區的活躍存在。他重申，美方會繼續支持2016年南海仲裁裁決，與國際夥伴在國際法許可的海域和空域航行，坦誠面對相關挑戰。他提到，解放軍艦機近日對合法在東海和南海航行的美國盟友艦機進行危險攔截等行為，危及艦機上人員安全，引起憂慮。

奧斯汀提到，美國在台海問題上的政策不變，與政府長期以來對該區域政策一致，決心維持台海現狀。他重申堅決維護長期以來一個中國政策的承諾，並基於《台灣關係法》、三個聯合公報和六項保證，反對單方面改變台海現狀，不支持台獨，支持兩岸問題必須以和平方法解決的原則，同時會根據《台灣關係法》繼續助台維持足夠的自衞能力。

他批評解放軍在台海周邊的行動，威脅破壞印太地區的安全和繁榮，全球致力維護台海和平非常關鍵，不止是美國的利益，亦是國際共同關切。他強調，美方不尋求對抗和衝突、新冷戰開打、建立亞洲版「北約」或把該區分裂為敵我勢力。

奧斯汀的演說之後，外界關注中國國務委員兼國防部長魏鳳和將於下周日（12日）上午就中國對地區秩序的看法發表演說，其中將會全面介紹中方堅定執行多邊主義、維護地區和平與安定等政策理念及行動。