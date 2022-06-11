中韓防長談朝鮮半島局勢　新增兩條軍事熱線

中國國防部長魏鳳和、南韓國防部長李鐘燮周五（10日）在新加坡出席第19屆亞洲安全峰會（香格里拉對話）期間舉行會談，就朝鮮半島局勢及國防合作交換意見，並同意新設南韓海空軍與中國東部戰區海空軍兩條軍事熱線，令中韓軍事熱線增至5條。

會談長達75分鐘，超出原定的40分鐘。李鐘燮會後透露，會談富有建設性，為增進彼此了解提供良機。李鐘燮強調中韓應攜手努力，讓朝方認識到棄核帶來的好處大於擁核，並呼籲中方在過程中發揮建設性作用。魏鳳和闡明維護半島和平及實現半島無核化是中方的基本立場，並希望中韓保持合作。他希望兩國進一步深化國防部門和兩國軍隊之間交流，從而推動雙邊關係更上一層樓。

中方就美國出台旨在牽制中國的印太戰略表示憂慮，並對韓方公佈制訂印太戰略一事予以關注。李鍾燮回應指，韓方此舉旨在構建基於規則的國際秩序，如保障航行和飛行自由等，重申相互尊重與合作是韓方的對華政策基調。中方亦就南韓部署薩德導彈防衞系統表示憂慮，李鐘燮則指此舉是對韓方為應對朝核威脅不得不採取的自衞防禦措施。

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