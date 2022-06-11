華斥美掏空一中政策　解放軍堅決捍衞主權

第19屆香格里拉對話正在新加坡召開，大陸中央軍委聯合參謀部副參謀長張振中周六（11日）強調，台灣問題是中國內政，一個中國原則是陸美關係政治基礎。他稱美國總統拜登也表示不支持「台獨」，惟美方言行不一，不斷打台灣牌，嚴重虛化掏空一中政策，同時警告解放軍枕戈待旦，將不惜一切代價堅決捍衞國家主權安全和領土完整。

張振中稱，美國今年以來發布印太戰略報告，宣稱加強台方自衞能力，亦派議員及前政要到訪台灣，特別是周三（8日）再次宣布對台軍售，其行徑嚴重危害中國主權及安全利益，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，導致台海形勢緊張激化。

此外，張振中指出台灣問題是最容易把陸美關係引向衝突對抗的問題，如果處理不好會對兩國關係造成顛覆性影響。他重申世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，大陸政府是代表全中國唯一合法政府。

針對美方提出印太戰略，張振中指摘其意圖是通過該戰略維護霸權體系，嚴重損害地區國家整體利益及長遠利益。他稱印太戰略是個是製造分裂的戰略，也是個煽動對抗的戰略，亦是個破壞和平的戰略，批評美方印太戰略逆歷史潮流而動，違背地區國家普遍意願，服務一己之利，一定是個失敗的戰略。