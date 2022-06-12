美不應視陸為威脅　停干涉利益才能改善關係

中國國務委員兼防長魏鳳和周日（12日）在新加坡香格里拉對話演說，指出中美關係處於緊要關頭，應要趨向穩定發展，美方不應視中國為威脅或敵人，敦促美方停止抹黑及干預中方利益，否則不能改善關係，重申北京反對對抗，希望與美發展穩定及有增長的關係。他同時警告，如果有人尋求與中國開戰，解放軍不會退讓。

魏鳳和表示，中美要和平發展離不開合作，若成為敵對勢力對世界的共同利益毫無益處，呼籲美方不要視北京為威脅，不要攻擊抹黑、遏制打壓、干涉內政和侵害中方利益。中國非好戰之國，立場是要與美和平共處，同時捍衞國家利益和尊嚴，然而美方還是要全方位遏制打壓，警告若要搞對抗，北京定會全方位遏制。

南海方面，魏鳳和認為中國與東盟國家共同努力下，南海局勢趨穩向好。中方一貫尊重各國依據國際法享有的航行自由，南海的航行自由從來沒有出現過問題。中國是南海航行自由的最大受益者，但有的大國長期以「航行自由」之名行「航行霸權」之實，派艦機到南海橫衝直撞、耀武揚威。域內國家是搬不走的鄰居，必須共同警惕和防止域外國家插手攪局、搞亂南海。

被問及中國的核力量發展時，魏鳳和透露早年在十一閱兵展示的新型武器裝備都已列裝。他反問提問者：「你剛才問中國發展核（力量）幹什麼，發展了些甚麼（裝備），這是一個敏感話題。」他聲稱中國不搞軍備競賽，中方的核政策是一貫，屬自衞防禦，不首先使用核武器，發展核武器根本目的是為了消滅核武器，保衞國家和平，免遭戰爭劫難，特別是核戰。