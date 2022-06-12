傳認識打人者　唐山燒烤店老闆娘控訴遭網暴

河北唐山市打人事件愈演愈烈，涉事燒烤店老闆娘及女傷者等受網民指摘和「網暴」。目擊者表示，看到燒烤店老闆娘和打人者同桌聊天，懷疑他們認識。網民隨即留言謾罵老闆娘，更致電和微信私訊攻擊對方。輿論持續發酵之際，微博管理員上周六（11日）宣布，因針對熱議事件藉機挑唆性別對立等265個帳號被禁言。

面對網民在微博留言謾罵，老闆娘周日（12日）回應稱，上周五（10日）幾名女子被毆打時，她曾盡力上前阻止無果，並讓他人報警，打人者事後更威脅她和吃霸王餐。老闆娘無奈表示，自己也是受害者，卻被網民網暴，目前店舖無法營業，嚴重影響生活，「我現在已經要崩潰，要瘋了」。

微博亦根據用戶舉報、人工巡查等方式，發現個別網友發布「燒烤店的被打女子死了」、「請叫我曉剛哥哥等網友是打人者」等4類不實信息，深入排查後處置相關違規內容530條，並對47個違規帳號按程度採取禁言7天至關閉帳號的處置。微博管理員指，近期站方在引發廣泛關注的部分社會熱議事件中，發現部分帳號為博流量、帶節奏，藉機惡意發布宣揚仇恨、挑唆性別對立、煽動地域矛盾等極端言論，對此堅決反對並予以嚴肅處置。其中「aka98k」和「怎風」等違規帳號，被禁言15天或永久禁言。