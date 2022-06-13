內地昨增143宗本土新冠　北京酒吧群組擴大

國家衞健委周一（13日）通報，內地前一日新增143宗本土新冠病例，包括69宗確診和74宗無症狀感染。北京市天堂超市酒吧聚集性新冠疫情持續擴大，該市通報的51宗新症均與涉事酒吧有關。酒吧所在的朝陽區同日召開疫情會議表示，面對當前嚴峻複雜的疫情形勢，將舉全區之力做好疫情防控各項工作。

北京再多29人確診和22人無症狀感染，朝陽區防疫會議強調管控風險是當務之急，要針對該宗聚集性疫情的新特點，加快排查風險人員和點位，深入流調溯源，嚴防出現新的疫情「放大器」，確保撈乾篩淨所有潛在風險隱患。會議又要求進一步加強社會面常態化防控，嚴格小區（村）和公共場所卡口管理，加強落實對經營場所測溫掃碼、查驗72小時內核酸無感染證明等防控措施。北京非涉疫中三學生於周一起返校上課，各校均做足各項防疫檢查措施。

內蒙古疫情回落，前一日新增40宗本土病例，分別為27宗確診和13無症狀感染。上海周日新增37宗本土病例，包括11宗確診和26宗無症狀感染。