國務院首次警示通報　河北安徽陝西過度防疫

國務院聯防聯控機制近日要求各地不准搞一刀切、層層加碼等人員流動管控，河北、安徽和陝西等多個省市上周六（11日）因過度防疫首次被國務院警示通報，指摘部分高速口防疫檢查點出現疫情防控通行過度管控、重複核酸檢測等問題。國務院要求核酸檢測結果要全國互認通用，有效期內不得重複要求檢測等。

河北張家口某高速口防疫檢查點要求所有外來貨車司機和乘客，須持有48小時內核酸無受感染證明，否則要重新做一次「核酸+抗原」檢測。安徽省安慶市某高速公路收費站亦要求來自外省低風險地區的貨車司機出示48小時內核酸證明，合肥市有收費站則對外地貨車司機以「留取核酸檢測樣本」名義，變相強制檢測。陝西省商洛市某高速口規定來自外省涉疫地區的貨運車輛一律勸返，限制通行等。

交通運輸部官方微信公眾號發出國務院物流保通保暢工作領導小組辦公室的警示通報，強調各地要堅決防止擅自設置防疫檢查點；全面取消對來自低風險地區貨運車輛的防疫通行限制；核酸檢測結果全國通用，有效期內不得重複要求檢測；對於嚴重影響貨運物流暢通、造成物資供應短缺或中斷的，將嚴肅追責。