常態檢測恐成新焦慮　自費料惹市民不滿

上海自本月1日全面解封，正當市民以為生活將回復正常，卻因為政府實施常態核酸檢測，令市民患上「核酸焦慮症」。有報道認為，常態化核酸是檢測有效的防疫手段，卻同時對地方財政帶來壓力。假如將檢測改為收費，很可能引發市民不滿。

本月起，上海規定出入公共場所及乘坐公共交通工具，市民需持有72小時內有效核酸檢測證明。經濟學者郎咸平曾在微博上發文稱，找核酸檢測點已成為當地人常態，「起來第一件事，看看核酸在不在72小時內」。除檢測需時外，等候檢測報告時間過長也為人詬病。在普陀區接受檢測的市民樂女士稱，採樣後超過30小時仍未接獲報告，對上下班造成影響。當地政府已調整規定，市民只要持有72小時內有效檢測證明或24小時採樣證明，均可出入公共場所及乘坐公共交通工具。

日前國務院聯防聯控機制提出，各地應科學制訂核酸檢測策略，避免盲目擴大全員核酸檢測的範圍。但在疫情不嚴重的河南省，計劃投入6億元（人民幣，下同，約7.1億港元），在全省設置1.4萬個核酸檢測站。至於四川省閬中市近日發通知，要求居民每周自費做一次檢測，每人收費3.5元（約4.1港元），消息惹起爭議。其後該市再發通告，把之前的自費檢測改為「願檢盡檢」。上海原定7月1日起取消免費常態化檢酸檢測，但其後延後一個月實施。事件凸顯，如何在常態化檢測和財政之間找到平衡點，是地方政府面對的挑戰。