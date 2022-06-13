四川現唐山打人翻版　跆拳道館長自導自演被捕

網上近日流傳四川射洪市「宵夜攤打人事件」的影片，被認為是唐山打人事件的翻版。影片前半部分與唐山打人情節極相似，後來有一名男子出面把騷擾者過肩摔打退，引來網民讚賞。不過，警方澄清上述影片是擺拍，當地某跆拳道館館長為蹭熱度而自導自演，涉案人等已被捕。

該段宵夜攤打人的閉路電視畫面與唐山打人事件一樣，一名穿綠色上衣的騷擾者先用手拍鄰座黑衣女子頭部，他其後作勢要打人，另一名黑衣男子一個箭步衝上來，先飛踢擊退的騷擾者友人，再用迴旋踢踢倒騷擾者，黑衣男子如同英雄般。

經警方查證後，發現射洪某跆拳道館股東李某峻與該跆拳道館館長董某雷為蹭熱度，想宣傳跆拳道館，組織譚某、鐘某瑩、張某彤、王某、何某慶、成某同、楊某等7人在射洪城區某燒烤店外擺拍「女子被調戲，男子見義勇為打跑騷擾者」的影片，經剪輯添加「再現唐山打人事件」、「續唐山事件後」等文字內容上傳網路。閉路電視拍下李某峻、董某雷等人一開始圍坐，主角們比劃如何相互過招及擺拍，錄下他們商量打鬥動作的聲音。警方指涉事人等的行為造成不良影響，涉嫌嚴重擾亂公共秩序，已被抓獲歸案。