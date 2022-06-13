三星堆屬商代晚期　證古蜀是中華文明

四川省周一（13日）公布三星堆遺址的階段性挖掘成果，確認部分文物埋藏年代均為商代晚期，距今約3,000年至3,200年，解決過去30年來關於三星堆祭祀坑年代的爭議。6個祭祀坑至今出土近1.3萬件文物，大量龍形象器物反映三星堆所屬的古蜀文明是中華文明的重要一員。

其中3,155件出土文物相對完整，包括金面具、銅頂尊跪坐人像、神樹紋玉琮、玉刀、銅龍、銅豬鼻龍形器、石磬等。今次新發現包括，20多件青銅器和象牙表面有紡織品痕迹，3號坑出土的小銅人像採用芯骨鑄造工藝，4號坑灰燼層燃燒溫度為400°C並蘊藏竹亞科等植物痕迹。此外，黃牛和野豬很可能被用作祭品。部分祭祀坑下層仍埋藏相對完整玉石器和整根象牙，顯示區域有更悠久祭祀歷史。

部分出土文物顯示三星堆遺址與中國其他地區文化聯繫密切，例如3、8號坑發現的銅尊、銅罍、銅瓿來自中原殷商文化，3、4號坑發現的玉琮來自甘青地區齊家文化，3、7、8號坑發現的有領玉璧、玉璋、玉戈在河南、陝西、山東以及廣大的華南地區都有發現。至於神樹、頂尊跪坐人像等文物則表明三星堆使用者在自身認同、禮儀宗教、對於天地自然的認識上，與中國其他地區文化相近。