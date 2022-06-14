楊潔篪盧森堡晤沙利文　稱中方堅定捍衞國家主權和領土完整

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪周一（13日）在盧森堡與美國白宮國家安全顧問沙利文會晤；今次是楊潔篪與沙利文繼3月14日在意大利羅馬會談，以及上月18日通電話以來，雙方再次對話。

楊潔篪強調，在捍衞國家主權和領土完整問題上，中方立場毫不含糊、堅定不移，中國內政不容他國干涉，任何阻撓、破壞中國國家統一的行為，必將徹底失敗。台灣問題事關中美關係政治基礎，處理不好將產生顛覆性影響，這個風險不單止存在，還會隨着美國大搞「以台制華」、台灣當局大搞「倚美謀獨」而不斷升高，美方不要有任何誤判和幻想，必須恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，必須慎重妥善處理涉台問題。楊潔篪亦就涉疆、涉港、涉藏、南海，以及人權與宗教等問題，闡明中方立場。

此外，楊潔篪指出，一段時間以來，美方執意加大對華全方位遏制打壓，不但解決不到美國自身面臨的問題，反而令中美關係陷入十分困難的境地，極大損害兩國在雙邊領域的交流與合作，不符合中美雙方和世界各國利益。他又指，中美關係處在關鍵十字路口，中方堅決反對以競爭定義中美關係，美方應端正對華戰略認知，作出正確抉擇，與中方相向而行，切實落實兩國元首重要共識，美方理應與中方良性互動，為亞太地區繁榮、穩定和發展共同努力。

白宮則在會晤後發表聲明，指沙利文與楊潔篪就一系列地區和全球安全問題，以及美中關係的關鍵問題，進行坦誠、實質和富有成效的討論；沙利文強調了保持開放的溝通渠道，以管控美中兩國之間競爭的重要性。