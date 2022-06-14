內地昨增127宗本土新冠　三里屯74家酒吧停業

國家衞健委周二（14日）通報，內地前一日新增127宗本土新冠病例，包括60宗確診和67宗無症狀感染。其中北京市周一（13日）新增74宗本土病例，均與天堂超市酒吧有關。因應疫情持續加劇，該酒吧所在的三里屯街道已加大排查檢查力度，對酒吧、卡拉OK、網吧、 劇本殺以及地下密閉空間經營場所嚴格落實關停措施。

北京新增本土病例分別為42宗確診和32宗無症狀感染。朝陽區發改委、市場監管局等區級部門與當地樓宇和企業周日（12日）晚開會，要求各行業、單位個人主動擔當起防控責任，共同抗疫。除700多戶餐飲企業全部停止堂食、74家酒吧全部關停，當地其餘文化及體育類培訓機構、棋牌室、足療洗浴店、文化娛樂場所及美容美髮店也全部暫停營業。

內蒙古周一新增24宗本土病例，分別為15宗確診和9無症狀感染。上海新增17宗本土病例，包括3宗確診和14宗無症狀感染。上海閔行區表示，為鞏固疫情防控成果，動態發現和控制疫情風險，該區將於周六（18日）上午繼續例行開展全區全員核酸篩查，期間實行封閉管理。