唐山治安整治舉報電話打不通　信訪大廳排長龍

河北省唐山市發生打人事件後，外界關注當地的黑惡問題。該市周日（12日）召開夏季社會治安整治「雷霆風暴」專項行動動員部署大會，即日起開展為期半個月的專項行動，周一（13日）再公布新的舉報方式。惟不少民眾反映舉報電話打不通，唐山市公安局信訪接待大廳擠滿民眾，希望反映問題。

雷霆風暴專項行動聚焦6個方面，包括尋釁滋事、侮辱婦女等，敲詐勒索、強迫交易等，聚眾賭博、容留賣淫等，養老詐騙和電訊網絡詐騙行為，包庇縱容違法犯罪、失職塞責，以及其他嚴重影響群眾安全感、滿意度的犯罪。行動要求廣泛發動群眾，充分聽取各方意見，公布全市各接待地點及電話，全天候接受群眾的來電來信和來訪，落實「一人一方案」，落實安全風險期管理，確保舉報者人身安全。

但電話公開後當日下午，陸續有人到唐山市公安局信訪接待大廳，排隊反映問題。民眾無奈表示，不論是日前公布的專項行動舉報電話，或其後再公布專門受理的固網電話和手機號，也難以接通；語音提示要不稱號碼錯誤、無法接通，就表示「對不起，你要的電話忙」。市公安局相關工作人員回應指，由於電話剛公布不久，不少人可能都在這段時間打電話，建議市民多撥打幾次。