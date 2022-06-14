美台料月底舉行戰略對話　重點討論軍售軍演

在剛結束的第19屆香格里拉對話，中國大陸防長魏鳳和警告，任何人把台灣從中國分裂出去，解放軍將不惜一戰。日媒周一（13日）報道，美國和台灣官員將於本月底在美國舉行雙邊戰略對話，重點討論有關軍售和軍演的具體安排，恐再挑動台海局勢。

日媒引述多名消息人士稱，因應解放軍戰力大大提升，美方一直希望台灣採購不對稱作戰武器裝備，以阻嚇和抗擊北京可能對台灣發動的攻擊。據報，美國國會正在醞釀法案，對台提供數十億美元的財務支援。為了這次略對話，美方已經準備了一份希望台灣採購的武器清單，當中包括約20款美方希望台灣優先考慮採購的武器系統。

這次對話將按照美台「蒙特雷對話」（Monterey Talks）的模式舉行。該對話是自1996年台海危機後，美台建立的高層溝通渠道，原則上每年舉行一次，最初在美國國防大學舉行，後來轉到加州蒙特雷舉行。台媒日前報道，台國安會秘書長顧立雄下周將率領由國安和國防部高官組成的代表團訪美，並在馬里蘭州安納波利斯參與蒙特雷對話。台總統府發言人張惇涵周一則表示，台美之間一直有順暢的溝通渠道。