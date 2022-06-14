唐山海霸撞船至今未審　生還者質疑處理手法

河北省唐山市隨着近日發生燒烤店內打人事件引發關注，當地接連出現多宗實名舉報案件。其中，一名自稱李洪軍的男子於周日（12日）實名舉報稱，2019年在唐山海域遭「海霸」襲擊，致漁船翻沉，船上除李男外5人死亡。惟案件至今未審，主要疑犯一直取保候審。

李洪軍稱，2019年12月12日晚上7時許，他駕駛冀昌漁06092漁船出海，期間遭另外兩艘漁船追撞致翻沉。至於被撞的原因，疑與海上捕撈利益有關。曾有報道稱，當年11月李男得知唐山海域有買家高價收購蜆，於是駕船帶着5名船工從遼寧省營口市前往涉事海域。李男指有當地漁船誤以為他在捕撈，於是撞向他的船，但其實他當時只是在海上漂浮。

其中一名死者的弟弟王華（化名）表示，事發後船上6人除李男獲救，其餘人全部失蹤，但海警局封鎖消息。家屬其後自行打聽到消息趕赴當地，王華的哥哥在失蹤8日後才被打撈上岸。王華質疑，延遲打撈導致重要證據缺失；唯一生還者李男事後提供證據，卻不被唐山海警局採信。對當局最後以交通肇事罪定性案件，王華表示不能接受。內媒周一（13日）聯絡唐山市海警局，工作人員表示已關注到舉報訊息，正在核實。