台立世貿雙邊會談　斥大陸經濟脅迫

世界貿易組織（WTO）第12屆部長會議周日至周三（12至15日）在瑞士日內瓦舉行期間，台灣的政務委員鄧振中周一（13日）與立陶宛副外長卡羅貝利斯（Raimundas Karoblis）舉行雙邊會談，批評中國大陸以違反國際規範的手段打壓兩地貿易，呼籲共同抵制經濟脅迫。

鄧振中與卡羅貝利斯會晤期間，討論到加強雙邊關係、共同對抗經濟脅迫、世貿改革等議題。鄧振中提到，台灣與立陶宛均遭大陸以貿易作為工具惡意報復，包括立陶宛因設立台灣代表處而被阻擋貨物通關，台灣則被禁止部分水果及石斑魚進口，要求陸方遵守世貿規則。台灣駐世貿代表團代表羅昌發指出，現行體制較難規範這類枱面下的貿易障礙，認為要列入未來世貿改革議程。

卡羅貝利斯認同建立反經濟脅迫規範的重要性，不只對抗極權國家採取的單方面行動，更避免多邊經貿體系遭日漸破壞，強調這是立陶宛選擇與台灣等民主地區擴大交往的原因。雙方承諾持續全面深化兩地關係，加強在雙邊以至多邊場域的合作，抵制來自極權國家的經濟脅迫，建立具韌性的民主供應鏈。