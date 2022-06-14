美擬收緊投資海外規定　審查企業在華業務

美國傳媒周一（13日）披露，國會正商討收緊美國企業在海外投資的規定，賦予聯邦政府更多權力審視美企在中國等外國的投資項目，以填補現行規則的漏洞，包括美企向華企技術轉移等問題，以加強美國競爭力。

法案草稿列明，華府將有權限制美企未來與定性為「外國對手」的國家進行交易，包括中國，適用於綠地投資、涉及轉移技術或知識產權問題的合資企業、風險投資和私募股權交易的出資等，美國實體及其附屬公司需知會華府在中國的供應鏈關鍵領域業務，以及對被定性為維持美國超級大國領導地位的關鍵和新興技術之投資。涉及領域和技術包括半導體、高容量電池、藥品、稀土、生物科技、人工智能、量子計算、高超音速技術、金融技術、機械人和海底無人機等自主系統。

支持議案的眾議員表示，建立對外投資檢視機制是國會保護納稅人的重要工具，同時保障供應鏈不受相關國家影響，包括中國。

中國外交部發言人汪文斌周二（14日）回應指，中方一貫反對美方泛化國家安全概念，不斷強化不合理的投資審查，為包括中美企業在內的各國企業正常經貿投資合作，製造困難和障礙，破壞國際經貿秩序和貿易規則，嚴重威脅全球產業鏈供應鏈穩定。美方政客對中美正常經貿合作不斷設限，阻止不了中國的發展，只會讓自己畫地為牢，錯失發展機遇。