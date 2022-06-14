唐山打人案主犯疑為刑事案逃犯　專案組調查

河北省唐山市打人事件中，多名涉案者被揭前科纍纍。主要疑犯陳繼志和劉濤涉及2015年的一宗刑事案件，其中陳涉嫌「刑拘在逃」。外界關注，陳今次被抓獲，是否仍為逃犯。廊坊市公安局廣陽分局刑警周二（14日）回應指，案件歸該刑警大隊管，專案組正在調查中，將及時公布情況。

內媒查閱中國裁判文書網發現，2015年12月12日晚上6時許，在唐山市路北區聞新園小區，劉濤夥同他人以追討抵押車輛的債務為由，使用軚盤鎖攻擊被害人商某的頭部等，致其額骨凹陷粉碎性骨折。劉濤等人其後開車，將商某帶到陳繼志位於開平東外環的廠房大院內，商某翌日趁人不備逃走並報警。文件顯示，陳為刑拘在逃。

唐山市路北區人民法院於2018年12月認定劉濤構成故意傷害罪，判囚2年1個月；唐山市中級人民法院翌年終審，駁回其上訴，維持原判。兩份判決書中均提到陳繼志，並標註他為刑拘在逃。刑拘在逃是指警方經查證針對疑犯所犯罪行已下達《刑事拘留證》，但疑犯為逃避刑責而潛逃，警方通常會展開網上追逃。但裁判文書網未見有關陳的其他刑事訴訟。