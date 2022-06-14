對全市酒吧大檢查　整頓不嚴格防控商家

北京的天堂超市酒吧聚集性疫情持續擴大，市疾病預防控制中心副主任劉曉峰周二（14日）在疫情記者會上通報，當日截至下午3時，新增30名本土新冠感染者。各區執法部門對全市酒吧、KTV、網吧、劇本殺等場所開展大檢查，要求通報並整頓不嚴格執行防控措施的經營單位，屢次整頓仍不執行防控措施、對全市防控工作造成重大影響者，將被停業整頓。

當日新症以朝陽區20宗佔最多，其次是東城區4宗，均為隔離觀察人員。患者已轉至定點醫院隔離治療，相關風險點位及人員落實管控。由本月9日至當日下午3時，全市累計報告287宗感染個案，均與天堂超市酒吧聚集性疫情有關。市政府新聞發言人徐和建表示，當前酒吧疫情處於發展階段，要抓住關鍵環節，採取快速靈活、科學精準的綜合防控措施。

另在周二的上海疫情記者會，市衞生健康委副主任趙丹丹公布，該市當日新增社會面2宗確診和1宗無症狀感染，3地改列為中風險地區。當局對感染者的居住地實施14天封閉管理，人員落實「足不出戶、服務上門」，並按相關要求和頻次開展核酸檢測；同時加強現場工作力度保障小區居民日常生活需求，街道派駐幹部進駐，與社區民警、社區工作者、衞生防疫和物業人員、義工負責出入管控。