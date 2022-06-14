內地十年培養700萬研究生　負負科技創新重任

包括探月工程在內的國家重大工程，已由內地研究生擔當科技創新的主力。

國家教育部周二（14日）召開新聞發布會，介紹內地過去10年研究生教育改革的發展成效。該段時期，內地800多個單位共栽培出60多萬名博士和650多萬名碩士，期間又出現了網絡空間安全、集成電路科學與工程、國家安全學、中醫等一批一級學科和專業。中國自主培養的研究生，已負負起科技創新的重任。

會上指出，碩士學位授予人數佔比，從2012年的35%增至2021年的58%，博士學位授予人數佔比則從5.8%增至9%。十年間，除重點學科領域一級學科的博士授予單位不斷增加，哲學社會科學學科，以至甲骨文等一批冷門學科亦得到加強和承傳。同時，研究生教育新增交叉學科門類，200多個學位授予單位自主設置了人工智能、大數據、新能源、雙碳等700多個交叉學科點，其中北京、上海、粵港澳大灣區博士授予單位佔全國27.6%。

另近年來新增院士和國家科技三大獎第一完成人當中，內地自主培養的博士均佔三分之二左右；國家自然科學基金重點項目成員中，超過50%為在讀研究生，超過三成為在讀博士生；嫦娥登月探測器、蛟龍號深海潛水器、高鐵、航母等一系列國家重大工程的背後，也是由中國自主培養的研究生擔當科技創新的主力。