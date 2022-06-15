台企售劣質仿冒快測試劑　獲利逾1億新台幣

進口台灣的美國品牌富樂（Flowflex）快測試劑傳出有瑕疵，C區（對照區）和T區（檢測區）未能顯示，進口商大鑫資訊公司涉嫌以中國大陸黑心快測試劑魚目混珠，不法獲利逾1億元（新台幣，下同，約2,700萬港元）。台灣當局周一（13日）扣查逾1,400箱、約45萬支問題試劑，周二（14日）向法院聲請羈押禁見該公司行政總裁獲准。

檢調單位指，大鑫公司於上月10日獲衞福部食藥署核准專案輸入由美國Laboratories,Inc.所生產、已獲美國食品及藥物管理局緊急授權使用的「富樂家用新冠抗原快速檢測試劑」，大鑫交貨產品疑似委託大陸一間公司生產包裝後運送至香港，再以空運方式運至台灣，並不實標示原產國為「USA」。該公司在一個月內已進口約237萬支，約192萬支流入市面，但陸續有民眾反映這些試劑無法顯示檢測結果。

食藥署周二宣布，禁止大鑫公司申請相關快測試劑輸入及販賣，下令業者全面回收；並呼籲民眾如發現上述產品，不要購買使用。台法務部調查局新竹縣調查站周一派員搜查大鑫公司辦公室、倉庫及相關負責人住所共5處，檢調同步約談黃姓行政總裁等5人，周二移送檢方複訊後，依違反醫療器材管理法與詐欺等罪，向法院聲請羈押禁見黃獲准，朱姓負責人及黃的助理分別以100萬元（約27萬港元）及10萬元（約2.7萬港元）交保，其餘兩人請回。

駐台記者宋江誠報道