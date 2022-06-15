內地昨增119宗本土新冠　朝陽區涉疫酒吧恐釘牌

國家衞健委周三（15日）公布，前一日內地新增119宗本土新冠病例，包括54宗確診和65宗無症狀感染。北京市天堂超市酒吧聚集性新冠疫情持續，該市周二（14日）新增63宗本土新症，均與該酒吧有關。在周二該市疫情記者會上，市公安局副局長潘緒宏通報，警方已依涉嫌妨害傳染病防治的行為，對酒吧負責人刑事立案偵查。

北京周二新增本土病例包括25宗確診和38宗無症狀感染，患者多居住於天堂超市酒吧所在的朝陽區。據當地媒體報道，該酒吧被指在經營過程中未按規定掃碼、測溫、查驗核酸檢測陰性證明，引發聚集性疫情，涉違法違規經營，朝陽區市監局擬吊銷酒吧的營業執照，並將其列入嚴重違法失信名單。

內蒙古周二新增24宗本土病例，分別14宗確診和10宗無症狀感染。上海新增15宗本土病例，分別13宗確診和2宗無症狀感染。周二晚上海迪士尼度假區官方宣布，上海迪士尼樂園小鎮和酒店將於周四（16 日）起恢復運營。這是繼星願公園、迪士尼世界商店和藍天大道後，樂園再開放部分設施，惟主題公園和度假區另一酒店 — 玩具總動員酒店，目前仍然關閉。