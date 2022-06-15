男子興訟追債　法院證妻子與債仔串通

內媒周二（14日）報道，浙江省杭州市一名張姓男債主早年因非法拘禁罪成獲刑，出獄後一直未能聯絡妻子，至去年開始入稟法院，要求一名董姓男債仔還款151萬元（人民幣，下同，約175.2萬港元）及利息。張男妻子在庭上卻聲稱有代丈夫收債，卻被指與董男有染。杭州市西湖區人民法院前月裁定，張男妻子與董男惡意串通，虛構事實，判兩人罰款10萬元（約11.6萬港元）。

張男2016年與董男簽訂借款合約，其借款金額已達151萬元。他2019年與羅姓女子結婚，不久因罪成入獄，期間一直由對方幫忙收債，惟雙方感情惡化，甚至聽到妻子在他服刑期間與董男約會傳聞，獲釋後一直聯絡不上對方。他去年開始追討董男欠款，詎料董男在庭上拿出多張由羅女發出的收條。

至於羅女作供時否認自己與董男存在不正當關係，重申自己由2019年開始，曾收到董男多筆現金，其金額達到92萬（約106.7萬港元），另提交分別約35萬（約40.6萬港元）、16萬（約18.6萬港元）及12萬（約13.9萬港元）存款回單。

法院最後查明，羅女所提交的存款回單，其中兩筆款項正是來自羅女及其兒子的定期存款本息，因此裁定董男與羅女虛構董男向張男歸還現金90萬（約104.4萬港元）及現金去向等事實，並就此提交虛假收條等證據，故此作出上述判決。