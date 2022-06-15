近70國反對以人權為藉口　干涉中國內政

聯合國人權理事會第50屆會議周二（14日）繼續在瑞士日內瓦舉行，中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表陳旭代表30多國發言，呼籲各方在人權領域促進多邊主義。古巴代表近70國發言指，新疆、香港、西藏事務是中國內政，反對將人權問題政治化和雙重標準，反對以人權為藉口干涉中國內政。

陳旭表示，人權理事會政治化和對抗性不斷上升，虛假訊息甚囂塵上，嚴重背離該會成立初衷，對此深表關切。他呼籲各方秉持普遍、公正、客觀、非選擇性、非政治化原則，共同推動國際人權事業健康發展。他提出4點主張，包括堅持公平正義，反對雙重標準；堅持開放包容，擴大共識、減少分歧；堅持客觀公正，尊重各國根據本國國情選擇的人權發展道路；堅持地域公平，多邊人權機制廣泛吸引發展中國家人才。

古巴在共同發言中指出，人類社會正面臨包括新冠疫情在內的多重挑戰，國際社會應堅持多邊主義，加強團結協作，共同應對全球性挑戰，共同促進世界和平與發展，促進和保護人權。此外，20多國以單獨發言等方式支持中國，共有近百個國家以不同方式表達對中國立場的理解和支持。