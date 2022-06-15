唐山官員視察治安整治行動　促加強巡邏防控

河北省唐山市打人事件，引發民間對黑惡暴力的關注。唐山市委書記武衞東、市長田國良和市委副書記楊培蘇周三（15日）凌晨到唐山市夏季社會治安整治「雷霆風暴」專項行動指揮部視察工作，開會時要求保持「一刻也不能停、一步也不能錯、一天也誤不起」的戰鬥狀態，並加強24小時值班值守，加強巡邏防控。

當地官員召開調度會時強調，堅持對各類違法犯罪「零容忍」，露頭就打、快查徹查，確保專項行動紮實有效推進，全天候處理群眾來電來信和來訪，堅持「一案三查」。武衞東、田國良與市委常委、市紀委書記、市監委主任郭永博到基層派出所督導檢查，要求落實「人頭對人頭」工作機制，推動警務力量下沉社區、嵌入網格，確保社會大局平安穩定。

另外，雷霆風暴專項行動開展以來，唐山市公安局門口周二（14日）有逾百名民眾，排長龍輪候反映問題。市公安局工作人員回應稱，一開始也沒想到會有那麼多人，上午人比較多，後來已有所減少；強調來訪的群眾都會接待，並會研究解決應接不暇的問題。據指當局已加開舉報窗口至12個，應對民眾踴躍舉報犯罪。