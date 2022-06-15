台警告如大陸攻台　衝擊全球貿易甚於俄烏戰爭

台灣的行政院政務委員鄧振中正在瑞士日內瓦出席世界貿易組織第12屆部長會議，他周二（14日）接受英媒訪問時表示，如中國大陸對台灣發動軍事攻擊，對全球貿易的衝擊將大於俄烏戰爭，導致半導體晶片短缺。他同日與歐洲議會代表團會談，希望雙方深化各領域合作。

報道指，俄羅斯今年2月入侵烏克蘭以來，引發大宗商品價格急升，各國紛紛禁止糧食出口，較貧窮國家恐出現饑荒。鄧振中在訪問中指出，全球依賴台灣生產用於電動車和手機的晶片，大陸一旦攻台引發的破壞可能更糟糕，將中斷供應鏈，引發全球供應短缺，擾亂國際經濟秩序。他又提到，希望台灣對大陸的晶片出口能減少40%。

另外，鄧振中周二偕台灣常駐世貿代表羅昌發，與歐洲議會貿易委員會主席朗格（Bernd Lange）等7名議員舉行雙邊會談，討論世貿議題和加強台歐關係，並邀請他們訪台。鄧振中表示，台歐應攜手加強保護半導體領域的知識產權，台灣將持續研發半導體，保持技術領先優勢。雙方希望世貿成員能遵守多邊貿易規則，希望今次部長會議能在包括漁業補貼協定、爭端解決機制的世貿改革、應對疫情及糧食安全等議題上達成共識。