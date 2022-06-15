最新衞星圖曝光　國產003型航母料即將下水

美國商業衞星周二（14日）拍攝的影像顯示，在上海江南造船廠內，中國第三艘航空母艦、亦為第二艘國產航母（下稱003型航母），其停泊的船塢已注滿水，顯示該航母或於短期內下水。

衞星影像顯示，003型航母的整體輪廓已清晰可見，包括彈射器、艦橋、甲板曝光，艦橋和甲板之間也掛起多面旗幟，可能是為了下水儀式所做的裝飾。該航母自2010年代中期開始打造，船體模塊於2020年5月從製造設施移至中轉區，並於同年7月移至乾船塢。由於上海市海事局先前公布，江南5艘商船將被移出江南造船廠相關水域，外界一度推測該航母可能在端午節下水。

綜合早前報道，003型航母全長約330米，飛行甲板闊超過80米，滿載排水量超過8萬噸，搭載先進的電磁彈射系統，下水後將成為世界最大的常規動力航母，未來計劃搭載殲35和殲15作為艦載戰機。但外界估計，003型航母下水後到完成戰力部署，可能耗時數年。

另北京大學智庫「南海戰略態勢感知計劃」周三（15日）在社交網表示，美國空軍一架RC135V偵察機當日從日本沖繩嘉手納空軍基地起飛後抵近中國海岸，從黃海到東海在長三角外海空域進行高強度折返作業。早前有傳003航母於端午節下水，當日美軍一架RC135U偵察機曾抵近上海，往北沿江蘇、山東飛行，有指是為了窺探該航母，而最終該航母未下水。