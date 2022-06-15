首談《蘋果新聞網》交易爭議　台行政院密切注意

台灣《蘋果日報》（下稱《台蘋》）停刊逾一年後，《蘋果新聞網》上周宣布找到買家並完成交接，聲稱大部分員工可轉移到新東家。台灣的行政院發言人羅秉成周三（15日）首度就此交易案表態，要求必須遵守法律規定，相關部會將密切注意此項交易架構。

羅秉成周三主持消除對婦女一切形式歧視公約第4次報告發表記者會，期間回應《蘋果新聞網》交易案爭議。他表示，會尊重自由市場的任何交易，但交易同時也要遵守法規，例如港商在台灣投資必須遵守《港澳條例》、《外國人投資條例》以及《公司法》等相關規定。

羅秉成提到，近日有報道稱《台蘋》已提出大量解僱計劃書、做了一些交易處分，以及香港壹傳媒清盤人聲明並無此項授權。他強調交易是誰決定、有無授權，都需要再調查了解，相關部會將密切注意此項交易。周二（14日）有台媒報道，《台蘋》近日向台北市政府提交大量解僱計劃書，擬在8月9日解僱280人；工會則指舊僱主對所有員工完成解聘後，會由新僱主全部回聘。

《台蘋》工會周三發聲明指，工會幹部至今未涉入交易案，呼籲資方除依照合法流程完成交易，亦應盡快召開勞資協商會議。對於近日諸多傳聞，工會希望資方主動針對外界質疑部分說明與澄清，而非放任謠言在外頭流傳，讓員工安心工作。