4.1億年前胴甲魚化石研究　揭示鱗片演化

內媒周二（14日）報道，中國科學院古脊椎動物與古人類研究所的朱敏院士團隊，近日通過高精度電腦斷層掃描技術，對產自「古魚王國」雲南省曲靖市、約4.1億年前的胴甲魚化石進行詳細建模研究，獲得迄今最完整的胴甲魚高清鱗列及鱗片三維（3D）形態。相關研究近日於生命科學專業期刊《eLife》上發表。

論文第一作者、南京大學生物演化與環境科教融合中心博士研究生王雅婧表示，掃描結果顯示，屬胴甲魚類的「西屯副雲南魚」化石鱗片形態具有相當大的分異度及複雜的區域分化。同一個體的鱗片在輪廓、膜質骨表面紋飾、大小等展現極大的多樣性，鱗片在不同區域展現出不同的梯度特徵，這與絕大多數硬骨魚相反。

王雅婧認為，上述鱗列的分化情況在胴甲魚類進步類群化石中發生了簡化，只有在胴甲魚類的原始類群中才能觀察到這些現象，因此西屯副雲南魚揭示有頜脊椎動物祖先鱗列格局如何演化，其完整鱗列亦為鱗片微體化石研究提供重要資料。

胴甲魚類作為最原始的有頜脊椎動物盾皮魚類的最原始分支，外形奇特。牠們兩眼和鼻子擠在頭頂的一個「天窗」內，軀體前半部分被箱形膜質骨甲所覆蓋，一對胸鰭也被堅硬的骨片包裹，相比魚鰭，看上去更像節肢動物的附肢。