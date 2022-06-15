全市公共場所防疫大檢查　提級管控風險點

北京的本土疫情持續，周三（15日）舉行的疫情記者會上公布，當日截至下午3時新增7宗感染個案，均為隔離觀察人員；再多一地升級為中風險，全市目前有4個中風險地區。會上要求，開展公共場所防疫大檢查，加大典型案例通報和曝光力度，並對容易成為疫情「放大器」的風險點位提級管控。

北京市政府新聞辦主任徐和建表示，要加強涉疫風險應急處置指揮部統籌調度，市區政府一把手直接處理，並加強涉疫訊息共享，各區接單即辦，第一時間排查管控。全市致力通報和整改不符合防疫要求、落實防疫措施不力的公共場所，嚴格小區（村）、單位和公共場所進入查驗，確保「逢進必掃、逢掃必驗、不漏一人」。此外，各區和行業主管部門加強日常巡查，配備公共場所防疫督導員，同時加強養老院、福利院、監所、高校等場所防疫管理。

另在上海同日舉行的疫情記者會，公布當日暫新增2宗社會面確診個案，分別在楊浦區和虹口區，相關患者居住的地方升級為中風險地區。市衞健委副主任趙丹丹表示，從現在起到下月底，各區每周周末都會安排一次社區篩查；過去一周區內有社會面感染者報告的區則要安排全域篩查，期間小區實行封閉管理，完成後解封並恢復正常生活秩序。