桃園機場破大麻花走私案　市值逾10億新台幣

台灣的航警局周三（15日）宣布破獲桃園機場歷來最大宗旅客攜帶大麻花案。航警安檢大隊於今年4月8日進行託運行李X光檢查時，在一班由加拿大溫哥華飛桃園的長榮客機上，發現8件託運行李影像有可疑，經查搜出重逾136公斤的大麻花，市值估計超逾10億（新台幣，下同，約2.7億港元）。

據航警局表示，案中拘捕越南歸化台籍之徐姓和李姓女子，以及台籍蔡姓父子一共4人，於今年3月30日搭機前往加拿大溫哥華，機票由越南歸化台籍阮姓女子及許姓男子到旅行社購買。航警局說，專案小組於4月14日、19日拘提阮女、許男二人到案，擴大追查得知阮女聯繫加拿大籍越南同黨，招攬徐女等人赴加拿大攜帶大麻花赴台，每次給予10萬至60萬元（約2.7萬至16萬港元）酬勞。入境台灣後，加拿大接頭人再派人領走毒品，以避開警方查緝。

航警局表示，本案為桃園機場歷來查獲最大宗旅客攜帶走私大麻毒品入境案，送調查局化驗後，純質淨重高達約115公斤。航警局又稱，犯罪集團分工精細，專案小組抽絲剝繭比對證據鍥而不捨追緝，最終將6名疑犯緝捕歸案，及時遏阻毒品流入境內。