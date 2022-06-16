中俄元首通話　美警告華勿站在歷史錯誤一邊

中俄元首周三（15日）通話，中方表達對俄羅斯的支持，美國國務院同日警告中國，在俄羅斯入侵烏克蘭問題上勿站在「歷史錯誤的一邊」。中國外交部發言人汪文斌周四（16日）回應指，中方始終從烏克蘭問題的歷史經緯及是非曲直出發，獨立自主作出判斷，始終站在和平及公道一邊。

在中美軍事、外交高層近日相繼會談後，中國領導人在通話向俄羅斯總統普京重申，中方願與俄方繼續在涉及主權、安全等核心利益和重大關切問題上相互支持，密切兩國戰略協作。美國國務院發言人在聲明中指：「中國聲稱自己中立，但中國自身行為顯示，中國仍在投資自己與俄羅斯的密切關係。」聲明提到：「支持普京的國家將不可避免地發現自己站在歷史錯誤的一邊。」

汪文斌指，當美國為衝突拱火澆油時，中國積極勸和促談；當美國大搞極限制裁施壓，危機外溢效應日益擴大蔓延時，中國堅決反對將世界經濟政治化、工具化、武器化，強調不能讓國際經濟合作幾十年努力的成果毀於一旦，不能讓各國老百姓付出沉重代價。他又稱，誰站在正確的一邊，世人自有公論，反問美方一再表白自己站在歷史正確一邊，是否心虛的表現。