男子因洗碗與母起爭執　放火燒死一家8口

台灣新竹市東大路一間輪胎行周三（15日）晚發生縱火案，住在二樓的祖孫三代8人葬身火海，死者最小只有1歲，全家11人只有陳姓老闆兼屋主、涉縱火的兒子及其兄長生還。台媒周四（16日）報道，事件起因是屋主的小兒子因為洗碗問題與母親口角，憤而買汽油回家放火。

事發輪胎行是一幢鐵皮搭建的兩層高建築，屋主一家居於二樓。事發時屋主的31歲兒子陳彥翔與母親因洗碗問題口角，之後出外購買汽油，再回家潑灑汽油點火。由於輪胎行內滿是易燃物，火勢蔓延甚快，當時屋主的妻子、女兒、2名新抱以及4名年齡1至10歲的孫兒均來不及逃生。

至於縱火後也被燒傷的陳男，竟不顧在場的妻兒自行逃往一樓，屋主見狀立即與鄰居將其壓制。正在軍中服役的陳男兄長得悉弟弟縱火後，亦立即趕到現場。新竹市消防局在晚間10時許接獲報案後趕到現場，輪胎行已陷入一片火海，期間更傳出爆炸聲。大火約於1小時內被控制，救援人員之後陸續從屋內找回8人的遺體。

全部遺體於周四凌晨已移送到新竹市立殯儀館由檢方進行驗屍，至於案發原因，交由警方及消防進一步釐清。經警方偵訊，陳彥翔平日與家人時有爭吵，偶然更驚動鄰居勸交。屋主也表示，家家有本難念的經。