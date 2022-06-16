幼嬰腸塞發燒入院　無核酸報告延誤搶救致死

河北省石家莊市一名母親日前在社交網發文稱，去年5月自己剛出生的嬰兒因腸梗阻進入河北醫科大學第二附屬醫院（以下簡稱省二院）治療，由於嬰兒當時發燒，需轉送方艙，當時嬰兒口鼻已湧出糞便，惟醫生以沒有核酸報告為由，拒為嬰兒搶救。後來嬰兒被送入深切治療病房，惜為時已晚，宣告死亡。嬰兒父母其後向法院起訴醫院，惟當地醫學會上月作出鑑定結果，竟指父母要為事件負主要責任。

該嬰兒母親周一（13日）在微博發文表示，孩子於去年5月27日晚上開始有嘔奶、食慾差症狀，到急症室診斷後發現是腸梗阻，翌日凌晨轉往省二院。院方當時以孩子發燒，讓他們到方艙隔離。當時孩子病況口鼻已湧出糞便，但醫生只給其退燒藥。父母斥醫生缺乏職業操守，分別以醫生交更、病房不具備搶救條件，以及嬰兒沒有核酸檢測報告為由拒絕搶救。直至入院9小時後，嬰兒才轉入兒童深切治療病房，但經19小時搶救，出生僅36天的嬰兒終告不治。

省二院周三（15日）就事件說明稱，院方對事件高度重視，經調查發現，該名嬰兒出生僅3天已因疑似先天性巨結腸、低蛋白血症住院治療17天。去年5月28日凌晨因腹脹、發燒再次入院，由於其病情進展較快，雖經積極治療搶救，仍不幸死亡。去年6月，嬰兒家屬向屬地法院起訴，今年5月醫學會召開了醫療事故鑑定會，鑑定事件為一級甲等醫療事故，省二院承擔次要責任，嬰兒家長負主要責任。醫院表示將積極配合調查，並按照法院審理結果予以處理。