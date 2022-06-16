楊潔篪促金磚國家　為國際動盪形勢注入穩定性

第12次金磚國家安全事務高級代表會議周三（15日）以視像方式舉行，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在北京主持。他呼籲金磚5國要因應時代變局，為動盪的國際形勢注入更多穩定性和正能量，並實踐真正的多邊主義，實現共同安全。

除了楊潔篪外，南非總統府部長岡古貝爾、巴西總統府機構安全辦公室主任埃萊諾、俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫、印度國家安全顧問多瓦爾亦出席會議，達成一系列共識。會上審議反恐和網絡安全工作組工作，同意共同推動國際反恐和網絡安全合作相關計劃和路線圖，維護聯合國在全球反恐事業中的中心協調作用，並呼籲構建更包容、有代表性和民主的全球互聯網治理體系。

楊潔篪提出，要統籌傳統和非傳統威脅，努力實現綜合安全；要倡導同舟共濟，實現合作安全；要統籌安全和發展，實現可持續安全。他強調，金磚國家始終秉持開放、包容、合作、共贏的精神，堅定維護發展中國家共同利益，將遵照5國領導人政治指引，為即將舉行的金磚國家領導人第14次會晤作準備。