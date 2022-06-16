逆子縱火9分鐘奪8命　遺體從2樓墮地面

台灣新竹市東大路輪胎行縱火案中，男子陳彥翔買汽油回家燒死妻兒等家人。新竹市消防第一大隊長張智智周四（16日）上午在記者會上表示，消防員趕到時現場火勢猛烈，火場沒傳出任何呼救聲。根據目擊者及陳父描述，以及警消到場時間研判，起火不到9分鐘便燒死8人，所有遺體從二樓掉落至一樓地面。

張智智稱，縱火現場為一樓，當時輪胎行已關門。疑犯把汽油潑向停泊在一樓屋內近門口的4輛電單車，引發全面燃燒。當時二樓有4名小童，4名成人相信為救小童跑往二樓，卻因吸入濃煙昏迷。由於樓梯和二樓使用易燃材料建造，因此起火後二樓地板被燒穿，死者全跌落一樓。

警員趕抵現場時，第一時間已將陳彥翔制服，但因其身上有燒燙傷，因此先送往醫院治療。經院方檢驗，陳受二級燙傷並吸入濃煙，目前在深切治療病房治療中，無法說話。警方曾問「是不是你放火」，他點頭。警方將待其傷勢穩定後再錄口供，以釐清縱火動機。陳過去並無家暴紀錄，死者經驗屍確認為56歲屋主妻子、28歲屋主女兒、34歲大媳婦、28歲二媳婦（陳彥翔妻子）、大兒子的1歲孩子以及陳彥翔的3歲、6歲及7歲孩子。