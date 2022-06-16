鄭州爛尾樓業主健康碼轉紅　被要求不維權

河南省日前有前往鄭州市上訪的銀行存戶健康碼轉紅，官媒事後批評事件突破了公眾對健康碼適用範圍的共識，要求加強規範使用。但周三（15日）再有內媒報道，有買入鄭州爛尾樓的業主近日健康碼同樣無故轉紅，當向社區查問時，竟被要求簽署不維權保證書，才可轉回綠碼。

其中一名健康碼轉紅的業主趙婷周四（16日）對內媒稱，2020年她與另外數百名業主買入鄭州金水區融創中永中原大觀項目（下稱融創中原）的樓盤，該項目原定於今年7月和12月分兩批交樓，但樓盤自去年11月起斷斷續續停工。趙婷與多名業主自今年3月起多次向有關部門反映問題，但一直無進展。上周四（9日）部分業主再到市信訪局求助，並約了一名劉姓局長周一（13日）跟進。誰知到了周日（12日），業主發現自己的健康碼變紅。

有業主於是聯絡社區，對方回覆大數據調查顯示由於業主是從香港返回鄭州，所以健康碼變紅。但該業主表示，其港澳通行證早已過期，社區之說根本是無稽之談。當業主問社區如何才能令健康碼由紅轉綠，對方便要求業主簽下保證書，確保不去高風險地區和不去維權。內媒發現，除融創中原的業主外，在鄭州存在糾紛的另一樓盤康橋玖璽園也有個別業主反映健康碼轉紅。鄭州市政府熱線工作人員回覆內媒查詢時表示，收到不少市民反映上述問題，已將情況上報市政府，正在調查中。