陸船長下令殺海盜　台法院判刑期減半

台灣遠洋漁船屏新101號的大陸籍代理船長汪峰裕，2012年涉嫌在印度洋指揮武裝護衞員，開槍射殺墮海的4名索馬里海盜，事發片段公開後引起國際關注；他在一審、二審均因4項殺人罪成而判囚26年。惟高等法院高雄分院更一審周四（16日）宣判其中3項殺人罪改為無罪，被告的刑期也由原來26年，大減一半至13年徒刑。

社交網2014年夏天流傳一段影片，可見4位皮膚黝黑的男子在海中抓緊殘破的小艇載浮載沉，周圍數艘圍觀的船隻沒有伸出援手，更有人持槍掃射他們。其中一艘圍觀的船隻漆有中文字樣，台灣檢警經國際刑警組織轉介後接手調查，發現下令開槍射殺的是汪峰裕。2020年8月22日，汪峰裕在漁船靠泊高雄港時，因通緝犯身份被海巡署拘捕，高雄地檢署調查後以殺人罪起訴；惟他否認下令開槍，強調片中大叫「開槍！開槍！」的人明顯有東北口音。法官最後認定是他指示武裝護衞員開槍。

汪峰裕不服判決並提出上訴，最高法院發回更審。高雄高分院重新檢視相關證據，認為武裝護衞員自行開槍射殺其中3名海盜，汪峰裕大叫「開槍」後只射殺1人，因此更一審撤銷原審判決，改為只有1項殺人罪成並刑期減半；全案仍然可以上訴。

台灣的民事和刑事訴訟採用三級三審制，即地方法院、高等法院和最高法院。最高法院是「法律審」，審查前審判決有無違背法令、程序是否合法，通常為第三審。最高法院可以撤銷原審判決，將案件發回重審，即「發回更審」，第一次發回時為「更一審」。對於「更一審」的判決，不服者仍然可以上訴；若再發回重審，則稱為「更二審」，如此類推，直至第三審法院駁回上訴，法律無限制發回更審次數。