台軍強化裝甲戰力　擬研製雲豹新車種

台灣軍備局生產製造中心第209廠周四（16日）在南投縣岳崗營區，以動態方式展示CM34輪型30毫米鏈炮戰鬥車（雲豹裝甲車）及介紹生產線，呈現越野性能及精準打擊能力。除了在該車基礎研製搭載105毫米坦克炮的「輪型坦克」，亦計劃研製救護車、裝甲救濟車等車種，但考慮台軍有無需求才決定是否投產。

CM34輪型30毫米鏈炮戰鬥車具備機動性、防護力、火力強大等特點，由軍備局整合生產製造中心各廠及中科院研製，現時處於正式量產。該車最快時速100公里，有利作戰時快速增援部署，可以抵禦12.7毫米機槍射擊，外掛複合裝甲並配置核生化空調系統。機炮炮塔的熱像系統使之全天候執行任務，並搭配橫風感測儀、陀螺儀及全球定位系統等，大幅提升射擊精確度，有效射程3,000米。

台軍訂購305輛CM34輪型30毫米鏈炮戰鬥車，目前進度超前，已經交付173輛，現時以每月6輛、每年72輛的速度生產。根據國防部的規劃，國軍正在研製的雲豹「輪型坦克」，將取代老舊的M41D等輕型坦克，預計2024年起生產282輛。