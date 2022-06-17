廣州從化昨現龍捲風　傳損毀電力設備冒火光

廣東省廣州市地區網民周四（16日）晚上傳影片，表示當日傍晚在從化區和白雲區交界出現龍捲風。其後，內媒從廣州市從化區獲悉該區當晚出現龍捲風，從化區三防指揮部已聯繫供電、地鐵、氣象、應急及屬地政府趕往現場進行處置，具體受災情況正在調查核實中，暫未收到任何傷亡報告。

有網民拍攝到，龍捲風所經之處不斷冒出火光，有樹木和棚架被吹至截斷倒地，街上一片狼藉。有指龍捲風毀壞了電力設備，對廣州地鐵造成影響。據記者向廣州從化氣象局了解，工作人員稱，留意到網絡訊息，正在進一步核實。該工作人員又指，下午3時許，當地已發出雷雨大風黃色預警，受影響的江埔鎮和溫泉鎮雷雨雲團有所加強，預計短時間內有雷陣雨，局部雨勢較大並伴有6至8級陣風。

而廣州地鐵於周四深夜在微博發布消息稱，當日傍晚約7時半，有異物疑因強風從外部飄落至地鐵14號線新和站至太平站區間軌道上，為確保安全，地鐵公司馬上啟動應急響應，並調整列車運行。由於異物尺寸較大，需停電處理。由於部分路段服務受影響，地鐵已通過車站和列車廣播、官方微博等平台發布延誤訊息，增派人手疏導乘客。直到晚上8時56分異物處理完畢，14線全線逐步恢復正常行車。