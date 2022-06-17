內地昨增64宗本土新冠　民眾代做檢測受罰

內地新冠疫情持續回落。國家衞健委周五（17日）公布，前一日內地新增64宗本土病例，包括23宗確診和41宗無症狀感染。其中北京市新增22宗本土新症，其中21宗與天堂超市酒吧群聚疫情有關。內地官媒周五刊文表示，打好抗疫戰需要每個人的理解與支持、奉獻與擔當，疫情防控沒有局外人。近日疫情回落的上海，有檢測人員代朋友做核酸檢測雙雙被罰。

北京周四（16日）新增本土確診和無症狀感染病例各11宗，患者多住在天堂超市酒吧所在的朝陽區。內地官媒稱，該酒吧近日發生關聯聚集性疫情後，相關部門在開展應急處置的過程中，發現個別人士不嚴格執行疫情防控措施、違反居家隔離規定，給疫情防控帶來嚴峻挑戰。文章稱，常態化疫情防控措施或許會給正常生產生活帶來一些影響，但「一時不便」是為了「長康久健」。

內蒙古周四新增19宗本土病例，包括6宗確診和13宗無症狀感染。上海新增本土確診和無症狀感染病例各2宗，均在隔離管控中發現。該市警方當日通報，一名孫姓核酸檢測採樣點工作人員，為感謝楊姓朋友曾提供幫助，於本月1日至7日利用楊某提供的核酸碼，先後3次代替楊某做核酸檢測，終被警方查獲，依擾亂核酸檢測秩序被行政處罰。