縱火案逆子稱誤跌煙頭釀災　兄長靈堂上香黯然

台灣新竹男子陳彥翔周四（16日）放火燒死一屋8人慘案，警方懷疑事件起因是陳常向家人要錢無果積怨引發。有台媒報道，陳父當日向親友抱怨，他曾給兒子50萬元新台幣（約13萬港元）創業卻被嫌不夠，欲將輪胎行交其打理，陳男亦愛理不理。另受傷入院的陳男否認有心殺人，辯稱只是潑汽油想「嚇嚇爸爸」，卻因口中叼着的煙頭掉落引發火災。

據指，陳彥翔有竊盜、詐欺、毀損前科，畢業後在家工作，因經營理念與父親不同多次發生糾紛，曾短暫離家後又搬回。有親友透露，陳男沉迷網上賭博，有財務問題，常跟父親要錢。他又認為父親偏愛從軍的兄長。報道指，陳男案發前4個多小時曾外出買臭豆腐，以往他會與店家閒聊，但當日特別沉默。到當晚10時許，他疑與母親口角後跑到附近加油站買了4大桶汽油，之後折返家中縱火。由於他犯案時間相當短暫，似乎沒有猶豫，是臨時起意還是早有預謀，警方正在釐清。

至於當軍人的陳兄，事發當日因確診新冠肺炎於軍中單獨隔離，得悉噩耗後立即趕回家。由於他當日未向防疫部門報備，因此不准進入靈堂。身穿防護衣的他周五（17日）一早前往靈堂，當向死去的孩子上香時泣不成聲，而在場的其他家屬則忍不住放聲痛哭。陳兄上香後因擔心自己會傳染，於是獨自坐到靈堂外的家屬休息區，期間不時啜泣，令人心痛。