全球最大常規動力航母　福建號被指與美差距大

中國第三艘航空母艦福建號周五（17日）正式下水，在早前的報道，媒體常稱此航母為全球最大的常規動力航母，又拿它與美國小鷹級常規航母相提並論。但有分析指出，隨着最後一艘小鷹級航母小鷹號準備解體，美國海空目前已全數採用核動力航母，顯示常規動力航母已被淘汰。

報道稱，作為美國最後一代常規動力航母，小鷹號於1961年服役，於2009年退役。其滿載排水量為8萬噸，跟其他核動力航母同樣可搭載超過80架各式艦載機。內地官媒早前報道，福建號規模足以媲美美國小鷹級航母，更超越排水量6.5萬噸的英國航母伊利沙伯女王號。但美媒指出，中國第三艘航母依然以常規動力驅動，因此在速度和航行距離方面與美國清一色的核動力航母相比，差距非常明顯。

外界關注，福建號宣稱是中國首艘配置電磁彈射裝置的航母。有美媒指出，美國海軍福特號是全球首艘採用電磁彈射技術的航母，由於該技術不太成熟，導致福特號在建造過程困難，直到下水後彈射系統仍多次出問題而需要改進。此外，電磁彈射技術電量需求極大，使用核動力系統的美國航母尚可滿足，福建號使用蒸氣動力恐無法應付。因此有分析認為，新航母可能與前兩艘航母一樣，以測試和訓練為主。