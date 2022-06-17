《蘋果新聞網》交易生變　傳買家顧問遭撤居留許可

台灣《蘋果日報》（下稱《台蘋》）停刊逾一年後，《蘋果新聞網》上周宣布找到買家並完成交接，有指新買家是17Live始創人潘杰賢。但台媒周五（17日）報道，《台蘋》周四（16日）接到通知，其母公司派去擔任顧問的香港《都市日報》社長李永康居留許可及工作證遭廢止，需在10日內離境，相關交易案恐胎死腹中。

報道引述知情人士指，李永康進入《台蘋》主導清盤及大量解僱的工作，已超出申請赴台的目的。知情人士稱台政府廢止李的居留許可前，曾要求《台蘋》說明，但對方沒法解釋為何李來台從事相關工作，認為此舉踩到「紅線」，因此才要求他離境。

報道又指，李永康抵台後被安排住在台北市內湖區，而住處並非一般酒店，而是《台蘋》公司安排的住所，移民署已請人通知他離境。調查顯示，潘杰賢是與香港商人黃浩共同出資收購《台蘋》，李永康則是黃浩派赴台灣執行清盤任務，在當地引發陸資入侵疑慮。

東網駐台記者周五致電《台蘋》工會，工會指上述報道內容並無所悉，亦未獲得資方進一步訊息。工會指出，早前曾發聲明指工會幹部至今未涉入交易案；因此，報道所稱之事是否會影響後續的交易，工會亦無法得悉。