華府太平洋新倡議　北京批拆橋非搭橋

美國印太事務協調官坎貝爾周四（16日）透露，華府計劃下周推出新倡議，內容包括結合理念相近國家，能夠維護太平洋地區自由開放且不受威脅，同時強化美方在區內的存在。中國外交部翌日回應表示，美方的有關倡議無視各國希望共同發展合作共贏的普遍願望，批評大搞零和博弈及挑動對抗是不得人心。

坎貝爾當天在首都華盛頓出席智庫論壇，指無論在漁業、海洋意識及氣候變化等對太平洋地區至關重要議題上，美國現正積極與區內國家接觸，目的是強化美方在區內的存在，「我們接下來希望做的一件事就是，大幅提升我們在太平洋地區的實力，這是一個具有重大戰略重要性的地區」。他又稱，美方下周將啟動一項新倡議，與理念相近國家合作，制定一套開放、非常詳細交往模式。

中國外交部發言人汪文斌周五（17日）說，世界需要搭橋而非拆橋、互聯互通而非脫鉤築牆、互利共贏而非封閉排他；中方歡迎有助匯聚合力、促進全球基礎設施建設的倡議，打着該旗號推進地緣政治的算計都不受歡迎及不會得逞。