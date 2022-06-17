美媒：陸欲倣效俄　2027年內武統台灣

美國《華盛頓郵報》專欄作者羅金（Josh Rogin）周四（16日）發表文章估計，2027年是大陸武統台灣期限，又形容21世紀20年代是「令人關切的10年」。他指陸方正參照俄羅斯做法，以核武作為威脅，嚇止美國干預其武統台灣行動。

該篇題為《中國軍事擴張逼近危險臨界點》評論文章提到，亞洲愈來愈多人憂慮中國擴軍，成為區域軍事霸權，壯大膽量之後對台發動戰爭。他亦提及自己曾在新加坡香格里拉對話期間訪問美國印太司令部司令阿奎利諾，對方卻不願就中國在亞洲軍力何時超越美國給出明確時間。

對於陸方何時武統台灣，羅金引述美國印太司令部前司令戴維森去年言論指出，對方擔心6年內發生大陸攻台情況。他稱北京正擴大區域軍事部署，包括在柬埔寨建立秘密海軍基地，以及與所羅門群島簽署秘密軍事合作協議等，並成功研發高超音速導彈、反衞星雷射等新技術，能在台灣出事時防堵美軍。

羅金指出，美國軍事發展不及中國擴軍速度，理由是美國國防部投入新研發資金需數年後才看得到成果，即使美國、英國、澳洲組成三方安全夥伴關係（AUKUS），美國印太司令部面臨預算問題，而澳洲2030年代後期才得到核動力潛艦，要維持美軍在印太地區軍事優勢不容易也不便宜。他警告，美國已沒有時間等到下一個10年去對抗中國在亞洲的軍事擴張。