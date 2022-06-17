省內多地暴雨　山泥傾瀉致高速公路交通中斷

廣東省近日出現暴雨、雷電等強對流天氣，除廣州市從化區周四（16日）傍晚出現龍捲風，該省交通運輸廳同日深夜發布消息稱，部分路段因為山泥傾瀉等原因導致交通中斷。經過緊急處置，管制路段現場無車輛滯留。

周四下午約3時半，瀋（陽）海（口）高速深汕東段發生山泥傾瀉，現場有巨石滑落，造成雙向交通中斷。同日下午7時40分，汕（尾）梅（州）高速往梅州方向K111段發生橋台擋土牆崩塌，造成來往交通中斷。此外，平興高速往江西方向K1580段也受強降雨影響，應急車道路基出現裂縫，實施單向交通管制。事故發生後，廣東交通運輸部門啟動應急預案，聯同公安交警、應急等部門趕赴現場，設立臨時交通管制，引導車輛繞行，防止意外發生。

據中國天氣網廣東站周五（17日）表示，由周四上午8時至周五上午8時，粵北、珠三角北部和汕尾出現了大雨到暴雨局部大暴雨，其中清遠、韶關、廣州、汕尾、河源、梅州、江門7個市共12個區縣降雨量達100毫米以上，惠州市龍門縣龍田鎮更錄得全省最高175毫米雨量。惠州市周五上午持續發出防汛三級應急響應。預計未來5日，該省強降雨持續，部分市縣伴有8級雷暴大風、強雷電、短時強降等強對流天氣。